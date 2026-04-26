LIVE Moto3 GP Spagna 2026 in DIRETTA | Quiles cerca la fuga Munoz reagisce

Durante il Gran Premio di Spagna 2026, la Moto3 ha visto il tentativo di fuga di un pilota, mentre un altro ha risposto immediatamente. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale, con le sessioni di warm-up e la corsa principale programmate alle 9.40 e alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -3 Sei decimi di vantaggio per Quiles. -3 Errore di Munoz. -3 Munoz è sulla ruota di Quiles. -4 Munoz reagisce. -5 Quiles cerca la fuga. -5 Munoz passa Fernandez. -5 Quiles passa Fernandez. -6 Morelli è ad 1 secondo dai primi tre. -6 Le posizioni davanti restano invariate. -8 L’argentino è in grande rimonta. -9 Morelli si sta pian piano riportando sui primi tre. -9 Fernandez sempre in testa, Quiles non sembra averne per passare avanti. -10 Munoz è sulla ruota di Quiles. -10 I primi tre sono tutti attaccati. -10 Quiles cerca di riprendersi la prima posizione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Quiles cerca la fuga, Munoz reagisce Notizie correlate LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Quiles subito in testa, Munoz prova a restare con luiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, Pini outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sabato show a Jerez: alle 10.50 pole, Sprint alle 15 LIVE su Sky; LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale; MotoGP GP Spagna, dove vedere la gara di Jerez: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez. Diretta live GP Spagna Moto3 a JerezIl racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026 ... sport.virgilio.it LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il ... oasport.it Kevin si prende la vittoria superando all'ultimo giro Niccolò (poi squalificato per irregolarità tecnica). Bianchi trionfa in Sportbike, Rizzi in Moto4, Perez domina in Moto3 - facebook.com facebook Muñoz c’ha provato, ma Quiles continua il suo streak e si guadagna anche la pole a Jerez! #maximoquiles #jerezgp #moto3 x.com