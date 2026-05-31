Durante il settimo appuntamento del Mondiale Moto3 2026 al Mugello, gli azzurri sono scesi in pista con l’obiettivo di ottenere risultati importanti. La gara è in corso, con piloti italiani tra i protagonisti e altri in lotta per le prime posizioni. La diretta segue passo passo le dinamiche della corsa, con aggiornamenti sui sorpassi e le strategie in tempo reale. La competizione è aperta e si aspetta un’ultima fase di grande intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello ci attende una gara di estrema importanza per l’intera stagione con il lungo rettilineo della pista toscana che sarà protagonista di decine di sorpassi e contro-sorpassi. Come sempre ci attendono emozioni a non finire. Quale sarà il programma della giornata? Come tradizione la gara della classe più leggera vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 11.00 aprendo la domenica del Mugello. Dalla pole position prenderà il via David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) che ha fatto fermato i cronometri sull’1:54. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2026 in DIRETTA: azzurri per stupire al Mugello

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