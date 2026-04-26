Alle 11.00 di oggi scatta il semaforo verde per la gara di Moto3 al GP Spagna 2026. Prima di partire, alle 9.40, si svolge il warm-up, seguito dalla diretta della corsa alle 14.00. I fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la piattaforma dedicata, che fornisce tutte le informazioni sulle sessioni e sui risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 del Gran Premio di Spagna 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Jerez, i grandi protagonisti della categoria più leggera andranno alla ricerca di un successo che assegnerà punti pesanti. In testa alla classifica piloti c’è sempre Maximo Quiles con un vantaggio 23 punti su Carpe. Lo spagnolo del CFMOTO Aspar Team ha ieri ottenuto la pole position dopo aver dominato i turni di prove libere nonostante le condizioni non perfette del tracciato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: alle 11.00 il semaforo verde

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