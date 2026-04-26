LIVE Moto2 GP Spagna 2026 in DIRETTA | alle 12.15 il via della gara gli italiani vogliono la rimonta!

Alle 12.15 ha preso il via la gara di Moto2 al GP di Spagna 2026, trasmessa in diretta. Prima dello start, alle 9.40, si è svolto il warm-up, mentre alle 14 si è tenuta la seconda sessione di gara. Gli italiani sono pronti a cercare una rimonta, con i piloti che si sono preparati nelle sessioni precedenti. La corsa si svolge sul circuito spagnolo, con le posizioni di partenza determinate nelle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 12.13 Pochi istanti e si parte per il giro di ricognizione. I padroni di casa vogliono mettere le mani sulla gara spagnola e le frecce al proprio arco sono numerose. In casa Italia ci sono Vietti e Arbolino a metà gruppo. La rimonta sarà durissima. Occorre una partenza perfetta! 12.10 Dopo la pioggia di ieri, la gara sarà completamente asciutta. A Jerez domina il sole con temperature di 22° per l’atmosfera e 29 sull’asfalto. Condizioni ideali per un grande spettacolo! 12.07 LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1’39.🔗 Leggi su Oasport.it

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