Al via la settima gara del campionato mondiale di Moto2 sul circuito italiano. Il pilota italiano cerca di recuperare posizioni dopo le prime fasi della corsa. La gara si svolge in condizioni di tempo stabile, con i piloti che affrontano le curve del tracciato e le rettilinee a piena velocità. Sono in corso i sorpassi e le strategie di gestione delle gomme, mentre la classifica si definisce strada facendo. La diretta segue gli aggiornamenti sugli spostamenti in pista e sui tempi dei principali contendenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Italia, valido come settima gara del motomondiale di Moto2. Fari puntati sulla pista del Mugello, con l’italiano Celestino Vietti a caccia di una rimonta disperata dopo una qualifica sottotono. Il pilota italiano in forza alla Speed RS si è infatti dovuto accontentare della sedicesima casella e sarà quindi chiamato ad una lunga risalita per poter incidere. La pole è invece andata a Manuel Gonzalez ( Liqui Moly Dynavolt Intact GP) precedendo l’OnlyFans American Racing Team di Filip Salac, secondo davanti ad Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo con uno scarto di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2026 in DIRETTA: Vietti cerca la rimonta

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