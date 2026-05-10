LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | manca poco alla partenza Vietti cerca la svolta

Tra circa venti minuti prenderà il via il Gran Premio di Moto2 in Francia, che si svolge sulla pista di Le Mans. La gara è molto attesa, con alcuni piloti che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. La sessione di warm-up si è conclusa da poco, e i meccanici stanno ultimando i preparativi prima della partenza. Gli appassionati sono già davanti agli schermi per seguire in tempo reale le fasi iniziali dell’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti alla partenza del Gran Premio di Moto2 di Francia, che come sempre verrà disputato sulla storia pista di Le Mans. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Francia, valido come quinta gara del motomondiale di Moto2. La pista di Le Mans ritorna la grande protagonista del calendario del mondiale, con l’italiano Celestino Vietti che cerca punti importanti per avvicinarsi il più possibile al primo posto dello spagnolo Manuel Gonzalez. Vietti è in cerca di un acuto importante anche...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: manca poco alla partenza, Vietti cerca la svolta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: Vietti insegue un acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di... LIVE Moto2, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Escrig balza in testa alla partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.