LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | Guevara cerca la fuga da Gonzalez! Long lap penalty per Vietti

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara di Moto2 al GP di Francia del 2026, Guevara ha tentato di allontanarsi da Gonzalez, che si trovava a circa 1,2 secondi di distanza. Nel corso della corsa, Vietti è stato penalizzato con una long lap penalty. La classifica si è modulata con Gonzalez che si avvicinava a Guevara, mentre i tempi di gara continuavano a evolversi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59 Gonzalez si avvicina a Guevara. 1”2 la distanza dei due spagnoli. 59 Bandiera gialla nel quarto settore per la caduta di Sasaki. Nel frattempo Vietti è ottavo a 5”9 da Guevara. 49 Questo il contatto che ha penalizzato Vietti, responsabilizzato per la caduta di Baltus al primo giro. Baltus OUT after a contact with Vietti! #FrenchGP pic.twitter.comWjegowO0wM — MotoGP (@MotoGP) May 10, 2026 39 Bagarre tra Ortola e Lopez, con il primo che si mette in terza posizione con un sorpasso folle. Intanto Guevara dista 1”5  da Gonzalez. 29 Long lap penalty per Celestino, gara praticamente condizionata. Sfortunatissimo Vietti.🔗 Leggi su Oasport.it

live moto2 gp francia 2026 in diretta guevara cerca la fuga da gonzalez long lap penalty per vietti
© Oasport.it - LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: Guevara cerca la fuga da Gonzalez! Long lap penalty per Vietti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Baltus davanti a tutti con un long lap da scontareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA -8 Ancora un errore per Vietti che torna quinto.

Leggi anche: LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: manca poco alla partenza, Vietti cerca la svolta

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web