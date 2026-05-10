LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | Guevara cerca la fuga da Gonzalez! Long lap penalty per Vietti

Durante la gara di Moto2 al GP di Francia del 2026, Guevara ha tentato di allontanarsi da Gonzalez, che si trovava a circa 1,2 secondi di distanza. Nel corso della corsa, Vietti è stato penalizzato con una long lap penalty. La classifica si è modulata con Gonzalez che si avvicinava a Guevara, mentre i tempi di gara continuavano a evolversi.

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