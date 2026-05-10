LIVE Moto2 GP Francia 2026 in DIRETTA | Guevara cerca la fuga da Gonzalez! Long lap penalty per Vietti
Durante la gara di Moto2 al GP di Francia del 2026, Guevara ha tentato di allontanarsi da Gonzalez, che si trovava a circa 1,2 secondi di distanza. Nel corso della corsa, Vietti è stato penalizzato con una long lap penalty. La classifica si è modulata con Gonzalez che si avvicinava a Guevara, mentre i tempi di gara continuavano a evolversi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59 Gonzalez si avvicina a Guevara. 1”2 la distanza dei due spagnoli. 59 Bandiera gialla nel quarto settore per la caduta di Sasaki. Nel frattempo Vietti è ottavo a 5”9 da Guevara. 49 Questo il contatto che ha penalizzato Vietti, responsabilizzato per la caduta di Baltus al primo giro. Baltus OUT after a contact with Vietti! #FrenchGP pic.twitter.comWjegowO0wM — MotoGP (@MotoGP) May 10, 2026 39 Bagarre tra Ortola e Lopez, con il primo che si mette in terza posizione con un sorpasso folle. Intanto Guevara dista 1”5 da Gonzalez. 29 Long lap penalty per Celestino, gara praticamente condizionata. Sfortunatissimo Vietti.🔗 Leggi su Oasport.it
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