LIVE Moto2 GP Italia 2026 in DIRETTA | Vietti cerca la rimonta alle 12 | 15 si parte!

Alle 12:15 è iniziata la gara della Moto2 al GP Italia 2026. Il pilota Vietti cerca di recuperare posizioni dopo una partenza difficile. La corsa si svolge sulla pista di misura e si preannuncia combattuta. Poco prima, si è conclusa la gara della Moto3, vinta da Brian Uriarte. La giornata prosegue con le competizioni di categoria superiore, con i piloti pronti a sfidarsi per la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Pochi minuti fa è terminata la gara della Moto3, contrassegnata dalla vittoria di Brian Uriarte. QUI trovate la nostra cronaca. 11.55 Buongiorno, Amici di OA Sport! Mancano quindici minuti all’inizio della gara! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Italia, valido come settima gara del motomondiale di Moto2. Fari puntati sulla pista del Mugello, con l’italiano Celestino Vietti a caccia di una rimonta disperata dopo una qualifica sottotono. Il pilota italiano in forza alla Speed RS si è infatti dovuto accontentare della sedicesima casella e sarà quindi chiamato ad una lunga risalita per poter incidere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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