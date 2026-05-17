LIVE Moto2 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Vietti e Gonzalez in lotta per la vittoria

Alle 9:40 e alle 14:00 si svolgono rispettivamente le sessioni di warm-up e la gara di MotoGP al GP della Catalogna 2026. Durante l'evento, i piloti Vietti e Gonzalez si sono sfidati in una corsa intensa, con entrambi in lotta per la vittoria. La gara è trasmessa in diretta, e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale attraverso la piattaforma online dedicata. La competizione si svolge su un circuito noto per le sue curve e le alte velocità.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -2 Vietti però non vuole mollare e si riattacca a Gonzalez. -2 Guevara sorpassa Ortola. -3 Vietti adesso è in netta difficoltà. -3 Passa Gonzalez. -4 Vietti adesso sembra soffrire con la gomma. -4 Gonzalez ha preso Vietti. -5 Crisi improvvisa per Ortola che si stacca da Gonzalez. -5 Gonzalez tenta di riavvicinarsi a Vietti. -6 Crollano le prestazioni di Ortola. -6 I tempi si alzano, track limit per Gonzalez. -7 Gonzalez continua a tenere dietro Ortola. -8 Il vantaggio di Vietti resta attorno ai 5 decimi. -10 Guevara ha un ritardo di oltre un secondo dal duo Gonzalez-Ortola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti e Gonzalez in lotta per la vittoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hasil Moto2 Hari ini~Hasil Practice Moto2 Catalunya 2026 Hari ini~Hasil Mario Aji Moto2 Catalunya Sullo stesso argomento LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti in testa, lo insegue GonzalezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti si gioca la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit Diretta live Moto2 GP di Barcellona al MontmelòIl racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 ... sport.virgilio.it LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti in testa, lo insegue GonzalezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -15 Ortola si avvicina a Gonzalez. -16 Sei ... oasport.it