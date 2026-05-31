LIVE Moto2 GP Italia 2026 in DIRETTA | comincia la gara!

Alonso Lopez riceve una penalità mentre i primi quattro piloti, Gonzalez, Salac, Ortolà e Holgado, mantengono un vantaggio di un secondo e mezzo sugli inseguitori. La gara di Moto2 al GP Italia 2026 è in corso, al giro 2 su 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 218 Penalità in arrivo per Alonso Lopez, mentre i primi quattro si portano ad un secondo e mezzo di vantaggio rispetto agli inseguitori: stiamo parlando di Gonzalez, Salac, Ortolà ed Holgado. Giro 218 Caduta per Escrig, che peccato! Era partito benissimo. Contatto con Alonso Lopez Giro 119 La situazione: Gonzalez avanti, secondo Salac, poi Holgado, Ortolà ed Escrig. Fusurato, Canet e Zurutsuza sulla ghiaia. PARTENZA: Parte bene Escrig, così come Gonzalez, ma Manuel si mette davanti a tutti. Super start di Guevara che è già quarto. SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA IL GP D’ITALIA DELLA MOTO2 12.14 Si libera la griglia, parte il warm-up lap! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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