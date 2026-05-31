LIVE Moto2 GP Italia 2026 in DIRETTA | comincia la gara!

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alonso Lopez riceve una penalità mentre i primi quattro piloti, Gonzalez, Salac, Ortolà e Holgado, mantengono un vantaggio di un secondo e mezzo sugli inseguitori. La gara di Moto2 al GP Italia 2026 è in corso, al giro 2 su 18.

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