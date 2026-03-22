LIVE Moto3 GP Brasile 2026 in DIRETTA | comincia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gio 324 Sbavatura di Quiles che va largo, Morelli lo passa. Giro 324 Cattivissimo Quiles che passa anche Morelli, adesso è in testa! Giro 324 Morelli gira in 27 e 3, Quiles è un fulmine, ne passa due e si mette al secondo posto. Giro 224 Risale Almansa che ora è quarto. Morelli al momento si prende la leadership Giro 224 Perrone chiude il primo giro in testa, secondo Morelli, due argentini davanti! Terzo Danish, quindi Pratama. Tredicesimo Pini. Partenza: parte bene Esteban, ma Perrone lo passa. Quiles aggressivo ora è quinto. SI SPENGONO I SEMAFORI! PARTE IL GP DEL BRASILE DELLA MOTO3 16.00 Partito il warm-up lap! 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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