LIVE Italia-Francia Amichevole volley femminile in DIRETTA | nuovo test contro le transalpine
Oggi si svolge una partita di pallavolo tra la squadra femminile italiana e quella francese, seconda sfida di una serie di due incontri. L'evento viene trasmesso in diretta, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La gara si gioca in un contesto amichevole e rappresenta un ulteriore confronto tra le due nazionali. La cronaca della partita viene seguita passo dopo passo, offrendo dettagli sugli sviluppi del match e le azioni più significative.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia femminile di pallavolo e la Francia, secondo atto della doppia sfida tra le azzurre e le francesi. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco, il quale ha annunciato il suo addio dopo le Olimpiadi del 2028, inizia il percorso che la porterà a giocarsi la Volley Nations League e gli Europei proprio da questi due incontri amichevoli. Un’occasione per vedere tante giovani all’opera, come accaduto nel primo dei due confronti con le rivali transalpine, terminato con una vittoria netta per 3-0 da parte dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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