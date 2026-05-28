LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri iniziano contro una nazionale emergente
L’Italia maschile di pallavolo ha affrontato la Turchia in un’amichevole in diretta streaming. La partita è iniziata con gli azzurri che hanno schierato le prime formazioni contro una nazionale emergente. È il primo test ufficiale per la squadra durante il raduno in Val di Fiemme. La cronaca si svolge in tempo reale, con aggiornamenti sui punti e le azioni principali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’ Italia maschile di pallavolo e la Turchia, primo test per i ragazzi di coach Ferdinando De Giorgi nel raduno in Val di Fiemme. La nazionale inizia così il proprio cammino, in un’estate densa di appuntamenti, verso gli Europei di settembre, dove gli azzurri proveranno a conquistare il pass per i Giochi di Los Angeles 2028. Questo match, come quello contro il Belgio di sabato 30 maggio e quello di domenica 31 maggio, nuovamente contro i turchi, servirà al CT pugliese per vedere all’opera alcuni giovani interessanti, con tanti big lasciati a riposo prima della Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it
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