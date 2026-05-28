LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri iniziano contro una nazionale emergente

Notizia in breve

L’Italia maschile di pallavolo ha affrontato la Turchia in un’amichevole in diretta streaming. La partita è iniziata con gli azzurri che hanno schierato le prime formazioni contro una nazionale emergente. È il primo test ufficiale per la squadra durante il raduno in Val di Fiemme. La cronaca si svolge in tempo reale, con aggiornamenti sui punti e le azioni principali.