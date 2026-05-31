LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | manca poco all’inizio dell’ultimo impegno casalingo degli azzurri

Notizia in breve

Sta per cominciare l'ultima partita casalinga della nazionale italiana di volley contro la Turchia. Ieri, nella sfida precedente, il miglior realizzatore è stato Luca Porro con 20 punti, seguito da Bottolo con 14 e Sanguinetti con 11. Rychlicki ha segnato 9 punti, mentre Bovolenta, Gargiulo, Porro e Mati hanno contribuito con 4 o 5 punti ciascuno.