LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | manca poco all’inizio dell’ultimo impegno casalingo degli azzurri
Sta per cominciare l'ultima partita casalinga della nazionale italiana di volley contro la Turchia. Ieri, nella sfida precedente, il miglior realizzatore è stato Luca Porro con 20 punti, seguito da Bottolo con 14 e Sanguinetti con 11. Rychlicki ha segnato 9 punti, mentre Bovolenta, Gargiulo, Porro e Mati hanno contribuito con 4 o 5 punti ciascuno.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Nel faticoso incontro di ieri, è stato Luca Porro il miglior realizzatore dell’Italia con ben 20 punti, seguito da Bottolo con 14, Sanguinetti con 11, Rychlicki con 9, Bovolenta con 6, Gargiulo con 5, Porro e Mati con 4. 17.18 Questi, invece, quelli della Turchia: Palleggiatori: Murat Yenipazar, Arda Bostan.. Opposti: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz.. Schiacciatori: Efe Mandiraci, Mirza Lagumdzija, Burutay Subasi, Efe Bayram.. Centrali: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savas, Faik Samet Günes, Mert Mati?.. Liberi: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.. 17.16 Questi i giocatori sui quali può contare Ferdinando De Giorgi, il nostro commissario tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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