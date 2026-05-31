LIVE Italia-Turchia Amichevole volley in DIRETTA | manca poco all’inizio dell’ultimo impegno casalingo degli azzurri

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sta per cominciare l'ultima partita casalinga della nazionale italiana di volley contro la Turchia. Ieri, nella sfida precedente, il miglior realizzatore è stato Luca Porro con 20 punti, seguito da Bottolo con 14 e Sanguinetti con 11. Rychlicki ha segnato 9 punti, mentre Bovolenta, Gargiulo, Porro e Mati hanno contribuito con 4 o 5 punti ciascuno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Nel faticoso incontro di ieri, è stato Luca Porro il miglior realizzatore dell’Italia con ben 20 punti, seguito da Bottolo con 14, Sanguinetti con 11, Rychlicki con 9, Bovolenta con 6, Gargiulo con 5, Porro e Mati con 4. 17.18 Questi, invece, quelli della Turchia: Palleggiatori: Murat Yenipazar, Arda Bostan.. Opposti: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz.. Schiacciatori: Efe Mandiraci, Mirza Lagumdzija, Burutay Subasi, Efe Bayram.. Centrali: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savas, Faik Samet Günes, Mert Mati?.. Liberi: Volkan Döne, Berkay Bayraktar.. 17.16 Questi i giocatori sui quali può contare Ferdinando De Giorgi, il nostro commissario tecnico. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia turchia amichevole volley in diretta manca poco all8217inizio dell8217ultimo impegno casalingo degli azzurri
© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley in DIRETTA: manca poco all’inizio dell’ultimo impegno casalingo degli azzurri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Belgio, Amichevole volley in DIRETTA: manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurriMancano venti minuti all'inizio del secondo impegno degli azzurri in un'amichevole di volley contro il Belgio.

LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del test matchTra poche ore si svolgerà l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, prevista per le 20.

Temi più discussi: LIVE Italia-Turchia 3-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: altro successo per le azzurre, buon impatto per Antropova nel nuovo ruolo; Italvolley, doppia amichevole per gli Azzurri contro Belgio e Turchia; Pallavolo Azzurri – Domani esordio stagionale per l’Italia maschile: a Cavalese match con la Turchia; Italia-Turchia oggi in tv, amichevole volley: orario, canale, programma, streaming.

italia turchia live italia turchia amichevoleLIVE Italia-Turchia, Amichevole volley in DIRETTA: ultimo impegno contro gli anatoliciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it

italia turchia live italia turchia amichevoleItalia-Turchia oggi in tv, amichevole volley: orario 31 maggio, programma, streamingOggi domenica 31 maggio (ore 17.30) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley maschile che animerà il pomeriggio alla ChorusLife Arena di Bergamo. oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web