CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Mancano venti minuti all’inizio del match amichevole tra Italia e Belgio. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match amichevole tra l’ Italia e il Belgio di pallavolo maschile, con gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi che si preparano in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League tra pochi giorni e gli Europei di settembre. La Nazionale italiana non esordisce contro il Belgio visto che pochi giorni fa gli azzurri hanno superato la Turchia di Slobodan Kovac con il risultato di 3-0 (25-20, 25-17, 25-13). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Amichevole volley in DIRETTA: manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurri

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Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

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