LIVE Italia-Belgio Amichevole volley in DIRETTA | manca poco all’inizio del secondo impegno degli azzurri
Mancano venti minuti all'inizio del secondo impegno degli azzurri in un'amichevole di volley contro il Belgio. La partita si terrà tra poco, con le squadre pronte a scendere in campo. La diretta live si aggiorna in tempo reale, offrendo le ultime novità sullo svolgimento dell'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Mancano venti minuti all’inizio del match amichevole tra Italia e Belgio. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match amichevole tra l’ Italia e il Belgio di pallavolo maschile, con gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi che si preparano in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League tra pochi giorni e gli Europei di settembre. La Nazionale italiana non esordisce contro il Belgio visto che pochi giorni fa gli azzurri hanno superato la Turchia di Slobodan Kovac con il risultato di 3-0 (25-20, 25-17, 25-13). 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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