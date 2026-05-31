LIVE Italia-Turchia 0-3 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri rimandati contro dei buoni anatolici
L’Italia ha perso 0-3 contro la Turchia in un’amichevole di volley. La partita si è conclusa con set vinti dalla squadra turca, che ha dominato in battuta e in ricezione. Gli azzurri hanno commesso numerosi errori, soprattutto in attacco, e non sono riusciti a reagire nel corso dei tre parziali. La sfida si è giocata in una struttura sportiva senza pubblico. La cronaca si ferma qui, grazie per aver seguito la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.28 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Grazie mille per averci seguito nel corso di questo evento, buon proseguimento di serata a tutti! 19.27 Gli azzurri torneranno in campo il 10 giugno alle 22.00 contro la Francia per l’inizio della Volleyball Nations League: la prima settimana dell’Italia sarà in Canada. 19.25 Alla fine l’Italia perde e lo fa anche duramente contro una buona Turchia che, tuttavia, ha dovuto spingere poco sull’acceleratore per rendere la vita complessa a degli azzurri che non hanno sicuramente giocato il miglior match della loro recente storia. Abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale facebook
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