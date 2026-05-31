LIVE Italia-Turchia 0-3 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri rimandati contro dei buoni anatolici

Notizia in breve

L’Italia ha perso 0-3 contro la Turchia in un’amichevole di volley. La partita si è conclusa con set vinti dalla squadra turca, che ha dominato in battuta e in ricezione. Gli azzurri hanno commesso numerosi errori, soprattutto in attacco, e non sono riusciti a reagire nel corso dei tre parziali. La sfida si è giocata in una struttura sportiva senza pubblico. La cronaca si ferma qui, grazie per aver seguito la diretta.