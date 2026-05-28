LIVE Italia-Turchia 3-0 Amichevole volley in DIRETTA | ottima prova dei giovani azzurri

Notizia in breve

L’Italia ha battuto la Turchia in un’amichevole di volley con un punteggio di 3-0. Nel primo set, gli azzurri hanno vinto 25-13 grazie a una battuta vincente di Sanguinetti. La squadra italiana ha mostrato una buona performance contro i turchi, con giovani in evidenza. La partita è stata trasmessa in diretta, e i punteggi sono stati aggiornati in tempo reale.