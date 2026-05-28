LIVE Italia-Turchia 3-0 Amichevole volley in DIRETTA | ottima prova dei giovani azzurri
L’Italia ha battuto la Turchia in un’amichevole di volley con un punteggio di 3-0. Nel primo set, gli azzurri hanno vinto 25-13 grazie a una battuta vincente di Sanguinetti. La squadra italiana ha mostrato una buona performance contro i turchi, con giovani in evidenza. La partita è stata trasmessa in diretta, e i punteggi sono stati aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-13 Battuta vincente di Sanguinetti: l’Italia batte la Turchia con il punteggio di 3-0. 24-13 Muro vincente di Boninfante: undici match point. 23-13 Bottolo buca il muro turco e mette la palla a terra. 22-13 Errore turco in battuta. 21-13 Diagonale vincente di Kirkit. 21-12 Mani fuori azzurro. 20-12 In rete la battuta di Bovolenta. 20-11 Colpisce male il servizio Tuemer. 19-11 Dal centro chiude Tuemer. 19-10 Muro azzurro vincente. 18-10 Invasione di Kirkit. 17-10 Bovolenta buca il campo in diagonale. 16-10 Lunga la battuta di Yueksel. 15-10 Yueksel va in diagonale. 15-9 Chiude Gargiulo. 14-9 Bel contrattacco di Guerbuez. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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