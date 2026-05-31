LIVE Italia-Turchia 0-2 Amichevole volley in DIRETTA | inizio in salita anche nel terzo set per gli azzurri 0-4
L’Italia perde 0-2 contro la Turchia nell’amichevole di volley in diretta. Nel terzo set, gli azzurri iniziano con un parziale di 0-4. Nel primo tempo, Sanguinetti segna un punto. Successivamente, la Turchia allunga sul punteggio con una battuta di Kamil, che porta il punteggio a 7-12. La partita prosegue con gli aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-12 Primo tempo di Sanguinetti. 7-12 In rete la battuta di Kamil. 7-11 Mani fuori vincente di Rychlicki. 6-11 Luca Porro chiude la diagonale da posto quattro. 5-11 Yuksel sfrutta la ricezione slash dell’Italia. 5-10 Esce il servizio di Mati. 5-9 Non passa la battuta dei rossi. 4-9 Passa la parallela interna di Adis Lagumdzija da posto due. 4-8 Diagonale anche di Bottolo da posto quattro. 3-8 Diagonale dei rossi da posto due. 3-7 Yuksel attacca sui tre metri da posto quattro. 3-6 In rete il servizio di Paolo Porro. 3-5 Invasione a muro dei turchi! 2-5 Tocco del muro sull’attacco alto di Rychlicki. 1-5 In rete il servizio turco. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia x Turquia - Jogo Amistoso de Volei Feminino (AIA Aequilibrium Cup)
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