LIVE Italia-Belgio 1-1 Amichevole volley in DIRETTA | partenza in salita per gli azzurri nel terzo set 1-5
Durante l'amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio si è fermato sull’1-1. Nel terzo set, gli azzurri hanno iniziato in modo difficile, arrivando a uno svantaggio di 1-5. È in corso una sfida per verificare se ci sia stato un tocco a terra durante uno dei punti. La partita è aggiornata in tempo reale, con le squadre che continuano a giocare.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge dell’Italia per capire se c’è stato il tocco a terra o no. 8-14 Attacco vincente del Belgio. 8-13 Esce il servizio degli azzurri. 8-12 Questa volta arriva il mani fuori per Porro. 7-12 A muro ci fanno male, è il terzo in pochi punti. 7-11 Grande diagonale di Porro da posto quattro. 6-11 Altro super muro di Rotty. 6-10 Grandissimo muro dei nostri avversari su Bovolenta. 6-9 Il nastro ferma la battuta di Bottolo. 6-8 In rete il servizio dei diavoli rossi. 5-8 Mani fuori dell’opposto belga. 5-7 In rete il servizio di Reggers. 4-7 Diagonale di Reggers da posto quattro. Il Belgio chiama challenge per l’inout ma il punto viene confermato all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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Test match Italia - Belgio Italia 1 Belgio 1 2° Set Live : 25 - 22 Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il match in DIRETTA SUL CANALE RAI facebook
In Italia il divario salariale di genere è tra i più bassi dell'Ue. Gli uomini guadagnano il 5,3% in più, contro una media dell'11,1%. Sotto l'Italia solo Lussemburgo, Belgio e Romania. Germania 15,6%, Francia 11,8%, Spagna 7,3%. Più alto in Estonia 18,8%. x.com
Grazie ai nostri quattro amici in Belgio, Portogallo, Italia e Bulgaria. Vi vogliamo bene! reddit
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