LIVE Italia-Belgio 1-1 Amichevole volley in DIRETTA | partenza in salita per gli azzurri nel terzo set 1-5

Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio si è fermato sull’1-1. Nel terzo set, gli azzurri hanno iniziato in modo difficile, arrivando a uno svantaggio di 1-5. È in corso una sfida per verificare se ci sia stato un tocco a terra durante uno dei punti. La partita è aggiornata in tempo reale, con le squadre che continuano a giocare.