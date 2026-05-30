LIVE Italia-Belgio 1-1 Amichevole volley in DIRETTA | partenza in salita per gli azzurri nel terzo set 1-5

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio si è fermato sull’1-1. Nel terzo set, gli azzurri hanno iniziato in modo difficile, arrivando a uno svantaggio di 1-5. È in corso una sfida per verificare se ci sia stato un tocco a terra durante uno dei punti. La partita è aggiornata in tempo reale, con le squadre che continuano a giocare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Challenge dell’Italia per capire se c’è stato il tocco a terra o no. 8-14 Attacco vincente del Belgio. 8-13 Esce il servizio degli azzurri. 8-12 Questa volta arriva il mani fuori per Porro. 7-12 A muro ci fanno male, è il terzo in pochi punti. 7-11 Grande diagonale di Porro da posto quattro. 6-11 Altro super muro di Rotty. 6-10 Grandissimo muro dei nostri avversari su Bovolenta. 6-9 Il nastro ferma la battuta di Bottolo. 6-8 In rete il servizio dei diavoli rossi. 5-8 Mani fuori dell’opposto belga. 5-7 In rete il servizio di Reggers. 4-7 Diagonale di Reggers da posto quattro. Il Belgio chiama challenge per l’inout ma il punto viene confermato all’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia belgio 1 1 amichevole volley in diretta partenza in salita per gli azzurri nel terzo set 1 5
© Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 1-1, Amichevole volley in DIRETTA: partenza in salita per gli azzurri nel terzo set, 1-5
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

Video Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Belgio 0-1, Amichevole volley in DIRETTA: ottimo inizio degli azzurri nel secondo set, 8-3L’Italia ha ripreso bene nel secondo set dell’amichevole di volley contro il Belgio, portandosi avanti 8-3.

LIVE Italia-Polonia 1-1, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ottima partenza nel terzo set per le azzurre, 6-1Le azzurre hanno iniziato il terzo set con un parziale di 6-1, dimostrando una buona partenza.

Temi più discussi: LIVE Italia-Turchia 3-0, Amichevole volley in DIRETTA: ottima prova dei giovani azzurri; Nuova Zelanda - Belgio in Diretta Streaming | DAZN IT; Riepilogo Giornata 1 di EURO Under 17: vincono Italia e Danimarca; Oggi il test match Italia-Belgio a Verona: orario e dirette Tv e Streaming.

italia belgio live italia belgio 1Italia-Belgio diretta volley: segui l'amichevole degli azzurri di De Giorgi LIVEI campioni del mondo in carica sfidano i ragazzi del ct Zanini nel test match del 'PalaMagis' di Verona: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

LIVE Italia-Belgio, Amichevole volley in DIRETTA: secondo impegno, altri esperimenti per De GiorgiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match amichevole tra ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web