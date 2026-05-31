LIVE Italia-Turchia 0-2 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri restano a contatto nel terzo set 16-18
Gli azzurri sono in svantaggio 16-18 nel terzo set contro la Turchia durante l’amichevole di volley. Sul punteggio di 20-24, Rychlicki realizza un punto con un colpo di mano, mentre Porro sbaglia la diagonale e il punteggio passa a 21-24. La partita prosegue con la Turchia avanti nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-24 Mani fuori di Rychlicki. 20-24 Fuori la diagonale di Porro. Quattro match point per la Turchia. 20-23 In rete il servizio di Bayram. 19-23 Pipe vincente dei rossi. 19-22 Grande attacco di prima intenzione di Luca Porro. 18-22 Mani fuori della Turchia. 18-21 Primo tempo di Sanguinetti. 17-21 Grandissima diagonale di Bayram da posto quattro. 17-20 C’è il tocco del muro sull’attacco da posto quattro della Turchia. 17-19 Grandissima pipe di Bottolo. 16-19 Passa il primo tempo di Tumer. Time-out chiamato dalla Turchia. 16-18 Invasione fischiata ai turchi! 15-18 Ace di Rychlicki. 14-18 Mani fuori importante di Luca Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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