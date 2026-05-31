LIVE Italia-Turchia 0-2 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri restano a contatto nel terzo set 16-18

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli azzurri sono in svantaggio 16-18 nel terzo set contro la Turchia durante l’amichevole di volley. Sul punteggio di 20-24, Rychlicki realizza un punto con un colpo di mano, mentre Porro sbaglia la diagonale e il punteggio passa a 21-24. La partita prosegue con la Turchia avanti nel punteggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-24 Mani fuori di Rychlicki. 20-24 Fuori la diagonale di Porro. Quattro match point per la Turchia. 20-23 In rete il servizio di Bayram. 19-23 Pipe vincente dei rossi. 19-22 Grande attacco di prima intenzione di Luca Porro. 18-22 Mani fuori della Turchia. 18-21 Primo tempo di Sanguinetti. 17-21 Grandissima diagonale di Bayram da posto quattro. 17-20 C’è il tocco del muro sull’attacco da posto quattro della Turchia. 17-19 Grandissima pipe di Bottolo. 16-19 Passa il primo tempo di Tumer. Time-out chiamato dalla Turchia. 16-18 Invasione fischiata ai turchi! 15-18 Ace di Rychlicki. 14-18 Mani fuori importante di Luca Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia turchia 0 2 amichevole volley in diretta gli azzurri restano a contatto nel terzo set 16 18
© Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 0-2, Amichevole volley in DIRETTA: gli azzurri restano a contatto nel terzo set, 16-18
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Video Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 0-2, Amichevole volley in DIRETTA: inizio in salita anche nel terzo set per gli azzurri, 0-4

LIVE Italia-Belgio 1-1, Amichevole volley in DIRETTA: partenza in salita per gli azzurri nel terzo set, 1-5Durante l'amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio si è fermato sull’1-1.

Temi più discussi: Debutto stagionale vincente per l’Italia: in Val di Fiemme gli azzurri superano 3-0 la Turchia; LIVE Italia-Turchia 3-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: altro successo per le azzurre, buon impatto per Antropova nel nuovo ruolo; Italia-Turchia 3-0, De Giorgi soddisfatto: Siamo in crescita; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: un'ottima Italia batte 3-1 la Turchia.

italia turchia live italia turchia 0LIVE Italia-Turchia 0-2, Amichevole volley in DIRETTA: inizio in salita anche nel terzo set per gli azzurri, 0-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it

italia turchia live italia turchia 0L'Italia di Velasco travolge anche la Turchia: funziona l'esperimento AntropovaLe campionesse mondiali e olimpiche scendono in campo a Genova per il secondo appuntamento dell''AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2026': tutti gli aggiornamentin in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web