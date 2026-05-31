LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri si avvicinano ai rossi nel finale di secondo set 19-21
Durante l'amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, il punteggio del secondo set si è attestato sul 19-21 in favore della Turchia, con gli azzurri che si sono avvicinati nel finale. La squadra turca ha chiesto un time-out a un punto dalla conclusione del set. Poco dopo, la Turchia ha messo a segno il secondo servizio, portandosi sul 23-24.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out della Turchia. 23-24 In rete il secondo servizio della banda turca. Resta un set point da annullare. 22-24 Ace di Bayram che ci taglia le gambe. 22-23 Passa l’attacco di Adis Lagumdzija. 22-22 Diagonale vincente di Bottolo da posto quattro! 21-22 Sbaglia anche Yenipazar. 20-22 Luca Porro manda in rete il servizio, non ci voleva. 20-21 C’è il tocco! Punto dell’Italia! Challenge dell’Italia per il possibile tocco del muro. 19-22 Esce la diagonale da posto quattro di Bottolo. Time-out dei turchi. 19-21 Muro di Mati!! 18-21 Diagonale vincente di Luca Porro da posto quattro. Questo è solo il secondo punto per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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