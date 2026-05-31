LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri si avvicinano ai rossi nel finale di secondo set 19-21

Notizia in breve

Durante l'amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, il punteggio del secondo set si è attestato sul 19-21 in favore della Turchia, con gli azzurri che si sono avvicinati nel finale. La squadra turca ha chiesto un time-out a un punto dalla conclusione del set. Poco dopo, la Turchia ha messo a segno il secondo servizio, portandosi sul 23-24.