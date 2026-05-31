LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri costretti ad inseguire i rossi nel secondo set 10-14
L’Italia perde il primo set contro la Turchia 0-1 in un’amichevole di pallavolo. Nel secondo set, gli azzurri devono inseguire dopo un inizio di 10-14. Durante il match, Orioli viene bloccato da un muro turco firmato da Adis Lagumdzija. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-18 Ancora un muro, Orioli viene fermato da Adis Lagumdzija. 14-17 Ennesimo muro su Bovolenta, è di Tumer. 14-16 Primo tempo di Bülbül. 14-15 In rete il servizio di Bayram. 13-15 Diagonale vincente di Mirza Lagumdzija da posto quattro. 13-14 Si sblocca Orioli con la parallela da posto quattro. 12-14 Accompagnata fischiata alla Turchia. 11-14 Primo tempo di Mati. Time-out di De Giorgi. 10-14 Bovolenta pesta la riga dei tre metri sull’attacco da seconda linea. 10-13 Luca Porro finta la schiacciata di prima intenzione ed alza la palla per Bovolenta. Il nostro opposto subisce un altro muro. 10-12 Pipe di Mirza Lagumdzija. 🔗 Leggi su Oasport.it
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