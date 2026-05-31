LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri costretti ad inseguire i rossi nel secondo set 10-14

Notizia in breve

L’Italia perde il primo set contro la Turchia 0-1 in un’amichevole di pallavolo. Nel secondo set, gli azzurri devono inseguire dopo un inizio di 10-14. Durante il match, Orioli viene bloccato da un muro turco firmato da Adis Lagumdzija. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.