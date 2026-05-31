LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri concedono il primo set per 24-26 ai rossi
Durante un'amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, i turchi hanno vinto il primo set con il punteggio di 26-24. Luca Porro ha segnato il punto decisivo con una battuta, mentre il centrale turco ha evitato di superare la linea dei nove metri. L’Italia ha perso il set dopo che un attacco di Mosca ha commesso un errore in battuta. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Luca Porro manda in rete la battuta. 24-26 Il punto è confermato, il centrale turco non pesta la riga dei nove metri! Il primo parziale è dei turchi dopo il primo tempo out di Mosca. Challenge dell’Italia per il fatto al servizio di Tumer. 24-26 Esce il primo tempo di Mosca, ma aspettiamo. Boninfante rientra per Rychlicki, con Bovolenta che rientra per Paolo Porro. 24-25 Lunga la battuta di Kamil. 24-24 Rychlicki!! Il nostro opposto piazza la parallela da posto due e annulla la chance della Turchia! 23-24 Primo tempo di Tuner, set point per la Turchia. 23-23 Ci pensa Rychlicki che trova il mani fuori di posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale facebook
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