LIVE Italia-Turchia 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri concedono il primo set per 24-26 ai rossi

Notizia in breve

Durante un'amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, i turchi hanno vinto il primo set con il punteggio di 26-24. Luca Porro ha segnato il punto decisivo con una battuta, mentre il centrale turco ha evitato di superare la linea dei nove metri. L’Italia ha perso il set dopo che un attacco di Mosca ha commesso un errore in battuta. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.