LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri perdono 20-25 il primo set troppi errori per la Nazionale

Notizia in breve

Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, il primo set si è concluso 20-25 a favore dei belgi. La Nazionale italiana ha commesso diversi errori, tra cui un servizio sbagliato di Bottolo che ha portato il punteggio a favore degli avversari. La partita è in corso e i giocatori italiani cercano di reagire dopo questa prima frazione.