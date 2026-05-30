LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri perdono 20-25 il primo set troppi errori per la Nazionale

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Belgio, il primo set si è concluso 20-25 a favore dei belgi. La Nazionale italiana ha commesso diversi errori, tra cui un servizio sbagliato di Bottolo che ha portato il punteggio a favore degli avversari. La partita è in corso e i giocatori italiani cercano di reagire dopo questa prima frazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Il primo set è del Belgio!  In rete il servizio di Bottolo. 20-24 Bottolo appoggia il pallonetto da posto due. 19-24 Dermaux chiude la diagonale da posto due. 19-23 Sulla riga la parallela di Bottolo da posto quattro. 18-23 Diagonale potentissima di Perin da posto quattro. 18-22 Mati manda in rete la battuta. 18-21 Bovolenta appoggia il pallonetto da posto due. 17-21 Sbaglia anche Luca Porro in battuta. 17-20 Primo tempo di Mati. 16-20 Esce il servizio di Paolo Porro. 16-19 Sbaglia Perin, ottima serie in battuta per lui. Altro time-out di De Giorgi. 15-19 Ace di Perin, il secondo del set. 15-18 Subiamo un altro muto, Bottolo si fa bloccare da Dermaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

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