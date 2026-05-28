LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri salgono di livello nella seconda metà del set
Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, il punteggio è attualmente 1-0 per l'Italia. Nella seconda metà del set, gli azzurri hanno migliorato la loro prestazione. La partita è in diretta e sono stati segnalati alcuni scambi chiave: la battuta lunga di un giocatore turco e un muro vincente della Turchia che ha pareggiato il punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Lunghissima la battuta di Yueksel. 1-1 Muro vincente della Turchia. 1-0 Mani fuori turco. 18.35 Inizia il secondo set! 18.33 Partenza tranquilla degli azzurri, che escono alla distanza e dominano da metà set in poi. Un po’ di errori in battuta, ma fino ad ora una bella prova dei giovani azzurri. 25-20 Muro vincente azzurro, Italia avanti di un set. 24-20 Battuta vincente di Bovolenta: quattro set point. 23-20 Bovolenta buca il muro turco. 22-20 Muro vincente di Matic. 22-19 Ataacco in pipe vincente di Luca Porro. 21-19 Fuori la battuta di Luca Porro. 21-18 Larga la diagonale di Lagumdzija. 20-18 Attacco vincente di Bovolenta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
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Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale x.com
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