LIVE Italia-Turchia 1-0 Amichevole volley in DIRETTA | gli azzurri salgono di livello nella seconda metà del set

Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley tra Italia e Turchia, il punteggio è attualmente 1-0 per l'Italia. Nella seconda metà del set, gli azzurri hanno migliorato la loro prestazione. La partita è in diretta e sono stati segnalati alcuni scambi chiave: la battuta lunga di un giocatore turco e un muro vincente della Turchia che ha pareggiato il punteggio.