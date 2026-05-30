LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri ad un passo dal pareggio nel secondo set 23-19

Notizia in breve

Nel secondo set dell’amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio segnava 23-19 a favore degli azzurri. Poi, il Belgio ha messo a segno un mani fuori portando il punteggio sul 24-21. Successivamente, gli italiani hanno commesso un errore in battuta, permettendo al Belgio di chiudere il set con un servizio in rete, portandosi così sul 2-0.