LIVE Italia-Belgio 0-1 Amichevole volley in DIRETTA | azzurri ad un passo dal pareggio nel secondo set 23-19
Nel secondo set dell’amichevole di volley tra Italia e Belgio, il punteggio segnava 23-19 a favore degli azzurri. Poi, il Belgio ha messo a segno un mani fuori portando il punteggio sul 24-21. Successivamente, gli italiani hanno commesso un errore in battuta, permettendo al Belgio di chiudere il set con un servizio in rete, portandosi così sul 2-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-21 Mani fuori del Belgio. 24-20 In rete il servizio degli azzurri. 24-19 Mani fuori di Bottolo. Time-out di De Giorgi. 23-19 Mani fuori di Reggers da posto quattro. 23-18 Ace di Darmaux. 23-17 Errore al servizio per noi. 23-16 Altro primo tempo di Sanguinetti. 22-16 In rete il servizio di Paolo Porro. 22-15 Ancora un muro per l’Italia! Sempre Luca Porro! 21-15 Muro di Luca Porro. 20-15 Attacco vincente degli azzurri. 19-15 Mani fuori potente di Perin. 19-14 Primo tempo potente di Sanguinetti. 18-14 Non passa il servizio di Bottolo. 18-13 Altra ottima diagonale di Bovolenta dalla zero. 17-13 L’attacco di Perin esce ma c’è l’invasione dell’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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