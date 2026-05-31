LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | inizia l’ultimo test match degli azzurri di De Giorgi

L’amichevole di volley tra Italia e Turchia è iniziata con l’inno nazionale turco, seguito da quello italiano. La partita è l’ultimo test match della nazionale maschile prima di competizioni ufficiali. La diretta è in corso e i punteggi sono ancora pari a zero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Ci siamo, manca pochissimo all’inizio del match. 17.28 Arriva il momento degli inni nazionali, il primo ad essere ascoltato è quello turco. 17.27 De Giorgi ha scelto Luca Porro, Mattia Bottolo, Alessandro Bovolenta, Pardo Mati, Paolo Porro, Giovanni Gargiulo con Domenico Pace come libero. 17.25 Ieri non sono stati impegnati Tim Hield, Francesco Sani, Francesco Comparoni e Leandro Mosca. Magari potremmo vederli sta sera. 17.23 Importantissimo ieri è stato Sanguinetti, che potrebbe essere riconosciuto come il migliore degli azzurri in una serata che, come detto, per meriti sia nostri sia dei diavoli rossi, è stato davvero complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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