LIVE Italia-Belgio 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | inizia il secondo test match degli azzurri

Notizia in breve

Alle 21.00 le squadre sono entrate in campo per il secondo test amichevole di volley tra Italia e Belgio. Le formazioni sono state annunciate e le squadre si sono preparate sul campo. La partita è iniziata senza ulteriori ritardi, con il pubblico che segue attentamente le prime azioni. La partita si svolge con un punteggio di 0-0 dopo i primi scambi.