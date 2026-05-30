LIVE Italia-Belgio 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | inizia il secondo test match degli azzurri
Alle 21.00 le squadre sono entrate in campo per il secondo test amichevole di volley tra Italia e Belgio. Le formazioni sono state annunciate e le squadre si sono preparate sul campo. La partita è iniziata senza ulteriori ritardi, con il pubblico che segue attentamente le prime azioni. La partita si svolge con un punteggio di 0-0 dopo i primi scambi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.00 Ci siamo, le formazioni sono pronte per iniziare il match. 20.55 Nazionali in campo per gli inni! 20.52 Il Pala Magis di Verona è pronto, manca pochissimo. 20.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match, le due squadre stanno ultimando i preparativi. 20.48 Questi, invece, quelli del Belgio: Palleggiatori: Seppe Van Hoyweghen, Kobe Verwimp.. Centrali: Wout D’Heer, Lennert Van Elsen, Simon Plaskie, Jolan Cox.. SchiacciatoriOpposti: Ferre Reggers, Sam Deroo, Seppe Rotty, Robbe Van de Velde, Mathijs Desmet, Pierre Perin.. Liberi: Jelle Ribbens, Martin Perin.. 20.47 Questi i convocati dell’Italia: Palleggiatori: Mattia Boninfante, Paolo Porro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italy vs Belgium Epic Volleyball Battle Highlights
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