LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | i ragazzi di De Giorgi trovano il sorpasso nel primo set 21-20

Notizia in breve

Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, il primo set si è concluso con un punteggio di 21-20 in favore dell’Italia, dopo un ace di Bovolenta. La Turchia ha chiesto un time-out poco prima del cambio di campo, mentre in seguito Rychlicki ha messo a segno un muro su Mirza Lagumdzija, portando il punteggio in parità a 20-20.