LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | i ragazzi di De Giorgi trovano il sorpasso nel primo set 21-20
Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, il primo set si è concluso con un punteggio di 21-20 in favore dell’Italia, dopo un ace di Bovolenta. La Turchia ha chiesto un time-out poco prima del cambio di campo, mentre in seguito Rychlicki ha messo a segno un muro su Mirza Lagumdzija, portando il punteggio in parità a 20-20.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out della Turchia, il secondo dopo pochi punti. 21-20 Ace di Bovolenta!! 20-20 Muro su Mirza Lagumdzija da parte di Rychlicki! Time-out della Turchia. 19-20 Adis Lagumdzija spara fuori la parallela da posto due. Rychlicki entra per Boninfante. 18-20 Bayram ci aiuta e manda anche lui in rete il servizio. 17-20 Mosca manda in rete il servizio, errore che non ci voleva. Sono 5 gli errori alla battuta mentre 3 quelli in attacco. 17-19 Che muro di Mati su Bülbül! 16-19 Grande attacco di Bovolenta che piazza la diagonale da posto due. 15-19 Lenta la palla di Boninfante, va fuori tempo Porro che da posto quattro attacca alto alla ricerca della mani del muro che però non trova. 🔗 Leggi su Oasport.it
Italia-Francia 3-0: gli highlights | Amichevole volley femminile
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: le giovani Azzurre si avvicinano al primo set, 20-17Durante l'amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, il punteggio è di 20-17 in favore delle italiane.
LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley in DIRETTA: inizia l’ultimo test match degli azzurri di De GiorgiL’amichevole di volley tra Italia e Turchia è iniziata con l’inno nazionale turco, seguito da quello italiano.
Temi più discussi: Debutto stagionale vincente per l’Italia: in Val di Fiemme gli azzurri superano 3-0 la Turchia; LIVE Italia-Turchia 3-1, Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA: altro successo per le azzurre, buon impatto per Antropova nel nuovo ruolo; Italia-Turchia 3-0, De Giorgi soddisfatto: Siamo in crescita; AIA Aequilibrium Cup Women Elite: un'ottima Italia batte 3-1 la Turchia.
Italia Turchia Giovedì 28 maggio | ore 18:00 Diretta YouTube Per la prima volta LIVE anche su TikTok #LaNazionale facebook
#Italia- #Turchia diretta volley femminile: segui l'amichevole delle azzurre di #Velasco LIVE x.com
LIVE Italia-Turchia 0-0, Amichevole volley in DIRETTA: azzurri costretti ad una complessa rimonta nel primo set, 15-19CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l'Italia e la ... oasport.it
Italia-Turchia oggi in tv, amichevole volley: orario 31 maggio, programma, streamingOggi domenica 31 maggio (ore 17.30) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley maschile che animerà il pomeriggio alla ChorusLife Arena di Bergamo. oasport.it
Se la campagna di Gallipoli avesse avuto successo in modo miracoloso, Biritan, Francia, Italia e Russia sarebbero riuscite a sconfiggere rapidamente le Potenze Centrali in questa timeline? reddit