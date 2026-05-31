LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley in DIRETTA | i ragazzi di De Giorgi trovano il sorpasso nel primo set 21-20

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’amichevole di pallavolo tra Italia e Turchia, il primo set si è concluso con un punteggio di 21-20 in favore dell’Italia, dopo un ace di Bovolenta. La Turchia ha chiesto un time-out poco prima del cambio di campo, mentre in seguito Rychlicki ha messo a segno un muro su Mirza Lagumdzija, portando il punteggio in parità a 20-20.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out della Turchia, il secondo dopo pochi punti. 21-20 Ace di Bovolenta!! 20-20 Muro su Mirza Lagumdzija da parte di Rychlicki! Time-out della Turchia. 19-20 Adis Lagumdzija spara fuori la parallela da posto due. Rychlicki entra per Boninfante. 18-20 Bayram ci aiuta e manda anche lui in rete il servizio. 17-20 Mosca manda in rete il servizio, errore che non ci voleva. Sono 5 gli errori alla battuta mentre 3 quelli in attacco. 17-19 Che muro di Mati su Bülbül! 16-19 Grande attacco di Bovolenta che piazza la diagonale da posto due. 15-19 Lenta la palla di Boninfante, va fuori tempo Porro che da posto quattro attacca alto alla ricerca della mani del muro che però non trova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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