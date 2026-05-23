LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | le giovani Azzurre si avvicinano al primo set 20-17

Notizia in breve

Durante l'amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, il punteggio è di 20-17 in favore delle italiane. Le giovani Azzurre si stanno avvicinando al primo set, che si trova sul 23-18. A un certo punto, il muro di Manfredini esce dal campo, portando l'azione fuori gioco. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.