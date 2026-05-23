LIVE Italia-Turchia 0-0 Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | le giovani Azzurre si avvicinano al primo set 20-17

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, il punteggio è di 20-17 in favore delle italiane. Le giovani Azzurre si stanno avvicinando al primo set, che si trova sul 23-18. A un certo punto, il muro di Manfredini esce dal campo, portando l'azione fuori gioco. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 E invece è fuori, esce dal campo il muro di Manfredini. Challenge di Santarelli sull’inout. Sembrano esserci pochi dubbi ma aspettiamo per eventuali sorprese. 24-19 Muro vincente di Manfredini! L’Italia ha cinque set point. 23-19 Ancora Nervini che trova sempre la parallela da posto quattro. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 22-19 La Turchia crede nella rimonta con la diagonale vincente. Spirito è entrata per Antropova per potenziare la ricezione. 22-18 Nervini chiude uno scambio importante con una stupenda parallela interna da posto quattro. 21-18 Parallela bellissima di Adigwe da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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