LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre italiane al comando delle operazioni ma il gruppo non è lontano
Durante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, tre italiane occupano le prime posizioni in classifica, mentre il gruppo si trova a breve distanza. La ciclista più giovane in gara ha 18 anni e 278 giorni ed è iscritta a un team italiano. La corsa continua con le atlete che cercano di mantenere o migliorare le posizioni, mentre il gruppo si avvicina alle leader. La tappa è seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 La più giovane atleta in corsa è Sara Segala (Team Mendelspeck E-Work), con 18 anni e 278 giorni. 14.10 Tra qualche km la corsa entrerà nella provincia di Venezia e vi rimarrà fino all’arrivo. 14.07 Il gruppo continua a procedere a velocità moderata, ma tra qualche km le cose cambieranno. 14.04 Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo), sono le tre fuggitive e mantengono circa 2? di vantaggio sul gruppo. 14.01 C’è un leggero vento sulla corsa, che spira a 9 kmh verso Sud. 13.58 E’ la prima volta che il Giro d’Italia Women arriva a Caorle. 13.55 Mancano meno di 50 km all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)
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