Un ciclista è al comando nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, con il gruppo principale distante. La classifica generale vede il leader con un vantaggio consistente su alcuni inseguitori. La corsa continua con diversi tentativi di fuga e cambi di ritmo. La situazione rimane aperta fino alla fine, mentre i corridori affrontano le ultime salite. La tappa si conclude con l’arrivo del primo, seguito dal gruppo a distanza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.51 Ecco i ventinove fuggitivi: Manuele Tarozzi (Bardiani CSF), Mattia Bais e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech), Jan Hirt (NSN Cycling Team), Alexander Vlasov, Mick Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Jardi Christiaan Van Der Lee e Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Giulio Ciccone (Lidl Trek), Simone Gualdi (Lotto Intermarché), Enric Mas, Juan Pedro López, Lorenzo Milesi ed Einer Rubio (Movistar Team), David De La Cruz e Mark Donovan (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ventinove al comando, gruppo lontano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TATTICHE IMBARAZZANTI, TRADIMENTI E TRUFFE | Giro d'Italia 2026 Tappa 11 | I VERI Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in due al comando, gruppo in controlloOggi la corsa del Giro d’Italia 2026 si è svolta con due corridori in testa, mentre il gruppo principale si mantiene compatto e in controllo.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando della corsa, gruppo a 2’40”Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con tre corridori in testa alla corsa e un gruppo a circa due minuti e quaranta secondi.

Temi più discussi: Giro d'Italia, la 17^ tappa Cassano d'Adda-Andalo LIVE: Cavagna in fuga, gruppo a 6'40'; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Undicesima Tappa; Giro d’Italia: impresa di Bettiol, supera Leknessund in salita e trionfa in solitaria; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!.

Giro d'Italia, la 17^ tappa in diretta live #SkySport #GiroDItalia x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna al comando, ma gli inseguitori sono in rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 15.43 La UAE si è messa davanti agli inseguitori per andare a ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia, la 17ª tappa in diretta: Cavagna allunga Ciccone e i fuggitivi, ha 2 minuti di vantaggioIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 17° tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: si parte alle ore 12:10, arrivo previsto alle 17:00 ... fanpage.it