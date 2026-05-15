LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 corridori in testa alla corsa il gruppo li tiene sotto tiro
Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è ancora aperta con cinque corridori in testa. Il gruppo li segue a distanza, mantenendo sotto controllo la situazione. Nel corso della giornata, il vantaggio dei fuggitivi è salito leggermente, arrivando a circa 5 minuti e 35 secondi. La gara si sta sviluppando con una distanza costante tra i battistrada e il gruppo principale, mentre i corridori cercano di mantenere la posizione in vista delle fasi finali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.47 Il vantaggio dei battistrada è salito leggermente negli ultimi km e adesso si assesta sui 5’35”. 12.44 In cima al gruppo si affaccia anche la Visma Lease a Bike. Jonas Vingegaard mette già un compagno in cima al plotone a a oltre 160 km dal traguardo. Il danese sembra avere intenzioni serissime per questa tappa. 12.41 Dopo un solo km di salita è posto il Red Bull km con abbuoni per i primi tre. Questo traguardo volante potrebbe essere il trampolino di lancio per un attacco da lontano che potrebbe stravolgere il copione più regolare della tappa. 12.39 Il Blockhaus è una salita lunga (13,6km) e molto dura (pendenza media dell8’4% e massima oltre il 14%). 🔗 Leggi su Oasport.it
Una sola parola: FOLLIA | Giro d'Italia 2026 Tappa 5 | I VERI Highlights
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