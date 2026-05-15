LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 corridori in testa alla corsa il gruppo li tiene sotto tiro

Oggi si tiene la tappa del Giro d’Italia 2026 e la corsa è ancora aperta con cinque corridori in testa. Il gruppo li segue a distanza, mantenendo sotto controllo la situazione. Nel corso della giornata, il vantaggio dei fuggitivi è salito leggermente, arrivando a circa 5 minuti e 35 secondi. La gara si sta sviluppando con una distanza costante tra i battistrada e il gruppo principale, mentre i corridori cercano di mantenere la posizione in vista delle fasi finali.

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