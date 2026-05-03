Oggi si svolge la tappa di apertura del Giro di Romandia 2026, con otto ciclisti in fuga al comando. Il gruppo si mantiene compatto e controlla la situazione, rimanendo a distanza di sicurezza. Tra i fuggitivi ci sono diversi corridori provenienti da squadre di livello internazionale. La corsa prosegue con i battistrada che tentano di mantenere il vantaggio, mentre i favoriti si preparano alle prossime fasi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Ecco gli otto fuggitivi: Jakob Söderqvist (Lidl Trek), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jan Tratnik e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Marco Schrettl (XDS Astana Team), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Gil Gellders (Soudal Quick-Step) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL), 2? il vantaggio sul gruppo. 15.08 Scende sotto i due minuti il vantaggio dei fuggitivi. 15.05 22 km al traguardo volante di Roche, i corridori stanno affrontando una parte in salita. 15.02 Gelders è stato il primo corridore a passare sullo sprint itermedio di Chardonne. 14.59 50 km alla conclusione. 14.56 L’ultimo corridore appartenente alla prima fuga di giornata a vincere la tappa al Giro di Romandia è stato Thibau Nys nel 2024.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto battistrada al comando, il gruppo controlla

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