LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in tre al comando della corsa gruppo a 2’40
Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con tre corridori in testa alla corsa e un gruppo a circa due minuti e quaranta secondi. I tre attaccanti di giornata sono Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli, entrambi del Team Polti VisitMalta, e Manuel Tarozzi della Bardiani CSF. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’evolversi della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 13.48 Ricordiamo i tre attaccanti di giornata: Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), con loro anche Manuel Tarozzi (Bardiani CSF). Il loro vantaggio rimane stabile sui 2’30”, nei confronti del gruppo. 13.45 Vedremo quanto influirà la salita di Borovets Pass nell’economia della tappa. Velocisti resistenti come Andresen e De Lie potrebbero decidere di alzare il ritmo in gruppo, per provare a staccare gli altri avversari, ma non sarà semplice. 13.42 La corsa, nell’avvicinamento all’ascesa, sta affrontando una parte in continua salita, seppur leggera.🔗 Leggi su Oasport.it
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