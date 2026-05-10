LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in tre al comando della corsa gruppo a 2’40

Oggi si svolge la tappa del Giro d’Italia 2026, con tre corridori in testa alla corsa e un gruppo a circa due minuti e quaranta secondi. I tre attaccanti di giornata sono Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli, entrambi del Team Polti VisitMalta, e Manuel Tarozzi della Bardiani CSF. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre gli appassionati seguono con attenzione l’evolversi della competizione.

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