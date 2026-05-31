Oggi si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle. La corsa, alla sua trentasettesima edizione, è una sfida dedicata alle velociste resistenti. La gara è seguita in tempo reale, con aggiornamenti costanti sui percorsi e le condizioni delle cicliste. La tappa si svolge su un percorso pianeggiante, pensato per le velociste più robuste, e si concluderà nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, che giunge alla trentasettesima edizione, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle. Il percorso misura 146 km e anche oggi sembra essere predisposto per la volata. L’unica asperità sarà quella di Ca’del Poggio (1.1 km al 12.3% medio e massime del 19%, quarta categoria), affrontata anche dai corridori del Giro nella diciottesima tappa, che terminerà a 90 km dalla conclusione. Dallo scollinamento ci saranno subito altri due strappetti, poi la strada sarà piatta o addirittura leggermente a scendere fino all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: percorso per velociste resistenti

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