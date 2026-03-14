LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cambia il percorso occasione per gli sprinter resistenti

Oggi si svolge la settima tappa della Parigi-Nizza 2026, con un percorso modificato rispetto al previsto. La gara si svolge a Parigi e Nizza, coinvolgendo diversi ciclisti e team. I partecipanti affrontano un tracciato che offre opportunità agli sprinter resistenti, con aggiornamenti disponibili tramite la diretta live. La tappa è seguita da appassionati e addetti ai lavori che monitorano costantemente l’andamento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Parigi-Nizza 2026. 120.6 km da Nizza ad Isola con il percorso originario mutato a causa del maltempo previsto lungo il tracciato. Si arriverà sempre in salita, ma con pendenze abbordabilissime che chiamano anche gli sprinter resistenti. Appuntamento alle 11.40 con il via ufficiale per una frazione che avrà ben poco da dire rispetto a quanto disegnato dagli organizzatori prima della variazione. “Gli organizzatori della Parigi-Nizza hanno monitorato con attenzione le condizioni meteo nel dipartimento delle Alpi Marittime. Le ultime previsioni rendono impensabile l’arrivo ad Auron, con il rischio concreto di nevicate a quota 1100 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cambia il percorso, occasione per gli sprinter resistenti Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: comincia la sesta tappa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Terza Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tejada sorprende il gruppo e vince in solitaria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 16.56 Per oggi è ... oasport.it Parigi-Nizza 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Settima Tappa: Nice – Isola (120,4 km) x.com Assolo di Harold Martin Tejada nella sesta tappa della Parigi-Nizza - facebook.com facebook