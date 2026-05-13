LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la quinta tappa

Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Potenza. La tappa, lunga circa 200 chilometri, è segnata da diverse asperità e tratti pianeggianti. La corsa è partita questa mattina e si segue in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sui principali protagonisti. La cronaca si concentra sulla lotta tra i gruppi e sui tentativi di fuga lungo il percorso.

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