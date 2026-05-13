LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la quinta tappa
Oggi si svolge la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Potenza. La tappa, lunga circa 200 chilometri, è segnata da diverse asperità e tratti pianeggianti. La corsa è partita questa mattina e si segue in diretta, con aggiornamenti sulla classifica generale e sui principali protagonisti. La cronaca si concentra sulla lotta tra i gruppi e sui tentativi di fuga lungo il percorso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12:35 200 km all’arrivo situato a Potenza. 12:34 Dovranno fare molta attenzione gli uomini della Lidl-Trek. La classifica è ancora cortissima ed in chiave maglia rosa anche una fuga può essere significativa. 12:32 Subito i primi attacchi con diversi corridori che provano ad uscire dal gruppo. 12:30 Iniziata ufficialmente la tappa. Non è partito il belga Milan Menten (Lotto-Intermarchè). INIZIA LA TAPPA 12:26 Al momento la pioggia non ha fatto capolino a Praia a Mare, ma nelle località che verranno toccate successivamente è già insistente. 12:23 I primi 5.9 chilometri sono neutralizzati.🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 | The Route
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