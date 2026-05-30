LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cala il margine delle fuggitive brutta caduta in gruppo

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le quattro fuggitive hanno perso terreno, con il margine che si riduce a poco più di un grado. Nel frattempo, nel gruppo principale si è verificata una caduta che ha coinvolto diversi ciclisti, alcuni dei quali sono rimasti a terra. La corsa prosegue con le fuggitive ormai molto vicine al ritiro e la caduta che ha rallentato il ritmo della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Le quattro attaccanti sembrano aver alzato bandiera bianca: margine appena superiore al 1?. 16.49 Cat Ferguson (Movistar Team) costretta al ritiro dopo la brutta caduta. 16.46 Accelerazione improvvisa in gruppo: il vantaggio delle battistrada scende a 2’32”. 16.43 Bruttissima caduta in gruppo con numerose atlete coinvolte. 16.42 Mancano 16 km allo sprint intermedio di Alfonsine. 16.39 La tappa odierna si corre tutta in territorio romagnola. 16.36 Curnis fa parte della Isolmant-Premac-Vittoria, Spini della Top Girls Fassa Bortolo e Arici della Vini Fantini-Bepink. 16.33 La media oraria della prima ora di corsa è di 40,3 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

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