LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cala il margine delle fuggitive brutta caduta in gruppo

Notizia in breve

Le quattro fuggitive hanno perso terreno, con il margine che si riduce a poco più di un grado. Nel frattempo, nel gruppo principale si è verificata una caduta che ha coinvolto diversi ciclisti, alcuni dei quali sono rimasti a terra. La corsa prosegue con le fuggitive ormai molto vicine al ritiro e la caduta che ha rallentato il ritmo della gara.