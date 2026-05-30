LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Wiebes beffa Balsamo in volata
Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha vinto in volata, superando in extremis un avversario che aveva condotto la corsa fino alla fine. La cronaca in diretta si è conclusa alle 19.02, con i commentatori che hanno ringraziato i lettori per aver seguito l’aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon proseguimento di giornata a tutti. 19.00 Si chiude così la prima tappa del Giro d’Italia femminile 2026, con il successo dell’olandese Lorena Wiebes, che diventa la prima maglia rosa di questa edizione, davanti all’azzurra Elisa Balsamo. Domani altra occasione per le ruote veloci, con la tappa da Roncade a Caorle. 18.54 Terza piazza per l’irlandese Lara Gillespie (UAE Team ADQ), quarta la bergamasca Chiara Consonni (CANYON SRAM Zondacrypto). 18.52 Seconda piazza per l’azzurra Elisa Balsamo della Lidl Trek, che si è messa a ruota dell’olandese, provando anche un sorpasso, ma l’atleta della SD Worx-Protime ne aveva di più. 🔗 Leggi su Oasport.it
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