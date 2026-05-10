LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Magnier concede il bis altro smacco per Milan

Oggi si è disputata la tappa del Giro d’Italia 2026, con Magnier che ha conquistato la sua seconda vittoria individuale. La gara si è conclusa con un risultato che ha influito sulla classifica generale, creando nuove dinamiche tra i favoriti. La corsa ha visto anche un episodio che ha rappresentato un ulteriore problema per la squadra del Milan. La diretta ha seguito passo dopo passo gli sviluppi di questa giornata di competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

16.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 Domani giornata di riposo e rientro in Italia. Si riparte martedì 12 maggio con la quarta tappa: 138 km da Catanzaro a Cosenza. La volata non sarà scontata, con il Cozzo Tunino piazzato a metà frazione: 14,5 km al 5,9% di pendenza media e massima dell’11%. 16.34 Anche oggi Milan si è ritrovato senza compagni nel finale. Ve lo avevamo detto: la Lidl-Trek era avanti troppo presto a 8 km dall’arrivo. 16.33 L’Italia dunque resta a secco nelle prime tre tappe della Corsa Rosa. Vedremo se il trend potrà cambiare con il ritorno nel Bel Paese.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier concede il bis, altro smacco per Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier concede il bis e batte Milan allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 16. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscatto, Magnier favorito?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE... Argomenti più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince un uruguaiano! Pellizzari risponde agli attacchi di Vingegaard; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d'Italia 2026; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE.