CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 In questo momento ci sono 28 °C in corsa. 13.49 Rimangono da affronare 60 metri di dislivello fino all’arrivo, la strada verso Caorle sarà praticamente tutta piatta. 13.46 Elisa De Vallier è l’unica tra le fuggitive ad essere arrivata con il gruppo ieri, mentre La Bella e Luccon sono arrivate a 3’30”. 13.43 Sono stati percorsi i primi 100 km della tappa. 13.40 Il vantaggio delle fuggitive rimane intorno a 2’20”. Il gruppo ha tutto il tempo per andarle a riprendere, ma non deve aspettare troppo. 13.37 60 km alla conclusione. 13.34 Considerando una volata per la tappa odierna, saranno gli abbuoni a decidere chi vestirà domani la maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km alla conclusione, il gruppo controlla le tre battistrada

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