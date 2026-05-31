LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km alla conclusione il gruppo controlla le tre battistrada
A 50 chilometri dalla conclusione, il gruppo controlla le tre fuggitive in testa alla corsa. La temperatura è di 28°C e mancano circa 60 metri di dislivello prima dell’arrivo, che si svolgerà su un percorso quasi completamente pianeggiante verso Caorle.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 In questo momento ci sono 28 °C in corsa. 13.49 Rimangono da affronare 60 metri di dislivello fino all’arrivo, la strada verso Caorle sarà praticamente tutta piatta. 13.46 Elisa De Vallier è l’unica tra le fuggitive ad essere arrivata con il gruppo ieri, mentre La Bella e Luccon sono arrivate a 3’30”. 13.43 Sono stati percorsi i primi 100 km della tappa. 13.40 Il vantaggio delle fuggitive rimane intorno a 2’20”. Il gruppo ha tutto il tempo per andarle a riprendere, ma non deve aspettare troppo. 13.37 60 km alla conclusione. 13.34 Considerando una volata per la tappa odierna, saranno gli abbuoni a decidere chi vestirà domani la maglia rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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