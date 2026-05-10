Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa una fase di corsa intensa, con circa 60 chilometri ancora da percorrere prima del traguardo. Il gruppo principale mantiene il controllo dei battistrada, che sono comunque ancora davanti. Alle 15:21 si registra un aumento della velocità nel gruppo, che si prepara a gestire le ultime fasi della tappa. Gli appassionati possono seguire la diretta per aggiornamenti continui e consultare la classifica generale in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 15.21 Si alza l’andatura in gruppo. I tre fuggitivi hano 1’45” di vantaggio sul plotone, su cui sta rientrando De Lie. 15.19 Superate le 3h di corsa, media dei 39.1 kmh. 15.17 La strada per i corridori continuerà a scendere, seppur in modo leggero, fino al traguardo. 15.14 60 km al traguardo. 15.11 Ecco i tre fuggitivi: Diego Pablo Sevilla e Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta), con loro anche Manuel Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber). Il gruppo ha 2’25” di distacco. 15.08 E’ terminata la salita anche per De Lie, che è insieme a due compagni di squadra. Il rientro del belga sarà difficile, ma potrebbe sfruttare questa parte della corsa in cui il gruppo è ancora tranquillo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, il gruppo controlla i battistrada

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