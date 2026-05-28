A circa 50 chilometri dal traguardo, il gruppo segue i quattro corridori in testa, mantenendo il controllo. Nel corso della tappa, si è verificata una caduta durante il rifornimento, coinvolgendo anche il portacolori con la maglia bianca. La corsa prosegue senza ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’incidente. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e i corridori si preparano all’ultima fase della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 16.19 Caduta in gruppo al rifornimento, a terra c’è anche la maglia bianca di Eulalio. 16.16 Mancano 15 km allo sprint intermedio di Guia. Questo traguardo è posizionato su una salitella e vedremo se qualche squadra vorrà tentare un contrattacco dopo la volata, magari quei team che sanno di non avere possibilità sul Muro di Ca’ del Poggio. 16.13 Ci sono da affrontare ancora 780 metri di dislivello. 16.10 Il vantaggio dei quattro fuggitivi è sceso a 1’15”. 16.07 Il Red Bull KM è posizionato oggi ai -17 dall’arrivo, a seimila metri dall’inizio del Muro di Ca’ del Poggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km alla conclusione, il gruppo controlla i quattro battistrada

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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