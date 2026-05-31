Il gruppo ha accelerato leggermente, con la corsa che si avvicina ai 100 km dalla fine. La squadra Visma Lease a Bike si trova in testa, mantenendo il vantaggio sugli inseguitori. La corsa continua su un tracciato pianeggiante, con i ciclisti che spingono forte per guadagnare posizioni prima dell’arrivo. La gara resta molto aperta, con ancora molte tappe da disputare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.01 Il gruppo ha alzato leggermente il ritmo. 16.58 100 chilometri alla conclusione. 16.55 L’anno scorso a Roma trionfò in volata Olav Kooij. 16.52 Gruppo nuovamente compatto. 16.49 Filippo Turconi passa in testa il traguardo volante. 16.48 Iniziano ad esserci i primi attacchi in gruppo. 16.45 Il Team Visma Lease a Bike è davanti al gruppo. Maglia nera per gli uomini di Vingegaard con strisce dedicate alle tre maglie di leader (rosa, rossa e gialla) dei Grandi Giri. 16.42 Ci si avvicina in maniera molto lenta allo Sprint Intermedio della Fontana dello Zodiaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Visma Lease a Bike in testa, 100 km alla conclusione

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