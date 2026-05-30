CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.02 Sono tre gli arrivi del Giro a Piancavallo. La prima occasione fu nel 1998 e a vincere fu Marco Pantani, mentre nel 2017 ci fu il successo di Landa. L’ultima volta che la corsa rosa è arrivata qui è stato nel 2020, quando trionfò Tao Geoghegan Hart. 12.59 Sono 32 i corridori che hanno abbandonato il Giro, gli ultimi sono stati Vernon, Narvaez, Valgren e Shaw nella tappa di ieri. 12.56 Inizia l’ascesa di Clauzetto (6.9 km al 5.7% medio, terza categoria) per i fuggitivi. 12.53 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 120 km alla conclusione, sette corridori in testa alla corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tredici corridori in testa alla corsa, ma la Visma controllaAl Giro d’Italia 2026, tredici corridori sono in fuga in testa alla corsa, mentre la squadra Visma mantiene il controllo del gruppo principale.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque corridori in testa alla corsa, ma la Visma controllaDurante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, cinque corridori sono in fuga in testa alla corsa, mentre la squadra Visma mantiene il controllo del...

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ventesima Tappa; Segui in diretta la tappa ticinese del Giro d’Italia.

Watch the Giro d’Italia Women 2026 live! Check your local broadcaster and follow every stage of the race! Segui il Giro d’Italia Women 2026 in diretta! Scopri l’emittente del tuo Paese e non perderti nemmeno una tappa! #GirodItadItaliaWo x.com

[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit

LIVE Giro d'Italia: dalle 10.45 parte la 20ª tappa, 200 km da Gemona del Friuli a PiancavalloSi riparte con Jonas Vingegaard in maglia rosa. Il 29enne ha 4’03 di vantaggio su Felix Gall e 5’04 su Jai Hindley. Paul Magnier ha la maglia ciclamino dei punti, Giulio Ciccone quella azzurra della ... gazzetta.it

Giro d'Italia 2026, Tappa 19 Feltre-Alleghe: Kuss beffa Ciccone, che si consola con la maglia azzurraLa cronaca della tappa 19 del Giro d'Italia 2026, o meglio la tappa regina: la Feltre-Alleghe presenta un dislivello di 5000 metri, cinque GPM e la Cima Coppi di questa edizione ... sport.virgilio.it