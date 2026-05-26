LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tredici corridori in testa alla corsa ma la Visma controlla
Al Giro d’Italia 2026, tredici corridori sono in fuga in testa alla corsa, mentre la squadra Visma mantiene il controllo del gruppo principale. La tappa di oggi è ancora in corso e sono stati segnati diversi passaggi chiave, tra cui il secondo passaggio su Torre. La classifica generale si aggiorna costantemente e nessuna squadra ha ancora preso il sopravvento. La corsa prosegue con un ritmo intenso e molte azioni di attacco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.11 Inizia il secondo passaggio su Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria). Ciccone continua a dimostrare grande condizione, i compagni di fuga non sono ancora riusciti a rientrare nonostante l’abruzzese non stia forzando. 15.08 Ciccone dopo lo scatto è rimasto da solo in testa alla corsa e gli inseguitori stanno faticando a riprenderlo in questa discesa. 15.06 Adesso una breve discesa porterà alla salita di Torre, dove inizierà il secondo giro del circuito. 15.04 Ciccone passa in testa al GPM e con i diciotto punti si porta in seconda posizione nella classifica scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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