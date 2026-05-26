Al Giro d’Italia 2026, tredici corridori sono in fuga in testa alla corsa, mentre la squadra Visma mantiene il controllo del gruppo principale. La tappa di oggi è ancora in corso e sono stati segnati diversi passaggi chiave, tra cui il secondo passaggio su Torre. La classifica generale si aggiorna costantemente e nessuna squadra ha ancora preso il sopravvento. La corsa prosegue con un ritmo intenso e molte azioni di attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.11 Inizia il secondo passaggio su Torre (4.7 km al 5.6% medio, terza categoria). Ciccone continua a dimostrare grande condizione, i compagni di fuga non sono ancora riusciti a rientrare nonostante l’abruzzese non stia forzando. 15.08 Ciccone dopo lo scatto è rimasto da solo in testa alla corsa e gli inseguitori stanno faticando a riprenderlo in questa discesa. 15.06 Adesso una breve discesa porterà alla salita di Torre, dove inizierà il secondo giro del circuito. 15.04 Ciccone passa in testa al GPM e con i diciotto punti si porta in seconda posizione nella classifica scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tredici corridori in testa alla corsa, ma la Visma controlla

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Giro d'Italia 2026 Stage 16 Preview: Swiss Mountain War

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