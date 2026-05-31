LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ultima occasione per Milan nella passerella di Roma
Oggi si svolge l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo nella stessa città, Roma. La corsa si snoda su un percorso di 131 chilometri, con i ciclisti pronti a concludere la gara. Durante la giornata, la gara si svolge senza variazioni di percorso o tappe intermedie. La classifica generale rimane invariata dopo questa ultima frazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Roma-Roma di 131 chilometri. Jonathan Milan si gioca l’ultima occasione per centrare il successo in una corsa fin qui avara di soddisfazioni. La vittoria ottenuta ieri da Jonas Vingegaard a Piancavallo ha apposto il sigillo dell’ufficialità sul successo finale del fuoriclasse scandinavo e ha definito la composizione del podio: saranno l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley ad accompagnare il danese sul palco delle premiazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Veni, Vidi...VINGO! | Giro d'Italia 2026 Tappa 20 | I VERI Highlights
Notizie e thread social correlati
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per Milan a RomaOggi si svolge la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Roma.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per gli attaccantiOggi si corre la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, su un percorso di 171 km.
Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; 15 tappa Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Tredicesima Tappa.
Si chiude il Giro d'Italia 2026. La guida completa per seguire l'ulltima tappa. Non perdere la Diretta Live di OA Sport facebook
Vingegaard si è preso il primo Giro d'Italia della carriera! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 20a tappa della Corsa Rosa Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/rgBILobrI… x.com
[Live Thread] presentazione della squadra del Giro d'Italia reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per Milan a RomaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Giro ... oasport.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes beffa Balsamo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon ... oasport.it