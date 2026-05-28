LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altra occasione per gli attaccanti

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si corre la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, su un percorso di 171 km. La tappa si presenta come un’occasione favorevole per gli attaccanti, con un tracciato che potrebbe favorire fughe e tentativi di sorpresa. La corsa è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, di 171 km. Nei primi 80 km non ci saranno veri e propri GPM, ma una parte molto ondulata dove l’asperità più impegnativa sarà quella di Civezzano (4.9 km al 6.2% medio). La prima salita è invece quella di Fastro (Le Scale di Primolano) di 3.2 km al 3.9% medio, la cima segnerà praticamente la metà esatta della tappa. Da qui si rimarrà in quota, ma comtinueranno i saliscendi. Ai -36 dal termine è posizionato lo sprint intermedio di Guia che si trova ai piedi dell’ascesa di Combai (non classificata GPM) e una ventina di km dopo i corridori passeranno sul Red Bull KM messo sulle rampe di Tarzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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