Oggi si svolge la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo a Roma. La frazione copre 131 chilometri. La tappa rappresenta l'ultima occasione per i ciclisti di mettersi in evidenza prima della conclusione della corsa. La gara si svolge interamente nella capitale, con un percorso cittadino. La diretta è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Roma-Roma di 131 chilometri. Jonathan Milan si gioca l’ultima occasione per centrare il successo in una corsa fin qui avara di soddisfazioni. La vittoria ottenuta ieri da Jonas Vingegaard a Piancavallo ha apposto il sigillo dell’ufficialità sul successo finale del fuoriclasse scandinavo e ha definito la composizione del podio: saranno l’austriaco Felix Gall e l’australiano Jai Hindley ad accompagnare il danese sul palco delle premiazioni. Si parte da Via Cristoforo Colombo per dirigersi verso Ostia e affrontare lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco al chilometro 23,1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ultima occasione per Milan a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Veni, Vidi...VINGO! | Giro d'Italia 2026 Tappa 20 | I VERI Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per gli attaccantiOggi si corre la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Fai della Paganella e arrivo a Pieve di Soligo, su un percorso di 171 km.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il riscattoOggi si svolge la terza tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Plovdiv e arrivo a Sofia.

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; 15 tappa Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Tredicesima Tappa.

Vingegaard si è preso il primo Giro d'Italia della carriera! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 20a tappa della Corsa Rosa Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/rgBILobrI… x.com

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard festeggia la Tripla Corona. Eulalio stacca PiganzoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.27 Per l'Italia si chiude l'ennesimo Giro mediocre. Non siamo ... oasport.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes beffa Balsamo in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.02 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon ... oasport.it